«Видим цель»: Таинственное украинское судно, дрейфующее в Черном море, привлекло внимание российских моряков Ян Гагин: «На Западе и на Украине пытаются узаконить пиратство в отношении наших судов, так почему бы и нам не воспользоваться их правилами» Ирина Мишина Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Борис Усвяцов Ян Гагин В Черном море — ЧП.
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