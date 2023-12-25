В Хабаровском крае за получение взятки осужден бывший заместитель главы администрации Николаевского муниципального района

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1981 года рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии