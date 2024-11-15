На Камчатке спасли попавшую на мель косатку

Грузовиком отвезли в устье ближайшей реки и отпустили на положенной глубине косатку попавшую на мель на Камчатке, об этом 15 ноября сообщил в социальной сети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
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