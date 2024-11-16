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Австралийский бизнесмен Овчинников построит старообрядческую деревню на Урале

Австралийский бизнесмен Овчинников построит старообрядческую деревню на Урале

Австралийский бизнесмен, основатель и директор "Первого Русского музея" в Сиднее Михаил Овчинников рассказал, что весной 2025 года планирует начать строительство в Свердловской области "старообрядческой деревни".

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