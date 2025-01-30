Депутаты Заксобрания единогласно поддержали отчёт губернатора Травникова о работе правительства за 2024 год

Андрей Травников выступил перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчётомВсе фракции регионального Заксобрания Новосибирской области приняли консолидированное решение поддержать отчёт губернатора о работе правительства в 2024 году.
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