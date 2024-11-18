Рамасвами и Маск сократят и ликвидируют "раздутые" ведомства в США

Использованы материалы: REUTERS/Andrew Kelly, REUTERS/David Swanson Новый Департамент эффективности государственного управления (DOGE) анонсировал крупные сокращения в "раздутых" областях и ликвидацию ведомств.
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