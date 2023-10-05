Кто родился 6 октября

Николай Григорьевич Цед (64 года), член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Работал в Военном институте физической культуры, Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.
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