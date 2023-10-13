СКР обвинил красноярцев-сыроедов в смерти двухлетней дочери

Супруги из Красноярска стали фигурантами уголовного дела в связи со смертью их двухлетней дочери. Они кормили ребенка по принципам сыроедения и прятали ее от врачей, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.
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