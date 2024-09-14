Внимание! Меры предосторожности во время сильного ветра  

В связи с предупреждением Государственной гидрометеорологической службы об атмосферной нестабильности Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренних дел опубликовал рекомендации по защите населения от связанных с этим рисков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии