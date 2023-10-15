Блинкен и Ван И обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа

Вопросы стабильности на Ближнем Востоке и недопущения включения в палестино-израильский конфликт третьих стран обсудили глава МИД Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 октября в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
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