Блинкен и Ван И обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа

Вопросы стабильности на Ближнем Востоке и недопущения включения в палестино-израильский конфликт третьих стран обсудили глава МИД Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 октября в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.