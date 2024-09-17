«Выступает против Украины»: почему в США пытаются «убрать» Дональда Трампа

В США растет число версий о покушении на Дональда Трампа. Все ярче звучит украинский след. Также не скупятся на обвинения в адрес демократов, которые якобы хотят устранить главного претендента на президентское кресло.
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