Жителя Кузбасса поймали с 10 тысячами таблеток экстази

ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу В Кемеровской области правоохранители пресекли попытку сбыта крупной партии психостимулятора – десяти тысяч таблеток экстази, рассказали в пресс-службе полиции региона.
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