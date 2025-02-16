Разработчики Warhammer 40,000: Darktide показали врагов в деталях Разработчики Warhammer 40,00...

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide показали врагов в деталяхРазработчики Warhammer 40,000: Darktide решили познакомить игроков с подробными изображениями противников в игре, ведь в пылу сражения сложно разглядеть отдельные детали среди толпы неприятелей.
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