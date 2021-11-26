«Вообще не бил вратаря. Может, сам Билялов задел блином мою клюшку». Кузьменко об отмене гола СКА в ворота «Ак Барса»

Форвард СКА Андрей Кузьменко прокомментировал свою незасчитанную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 ОТ).

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