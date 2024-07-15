Под Канском произошла смертельная авария

Водитель ВАЗ-2104 ехал по трассе «Канск-Филимоново-Комарово», сообщает «НИА-Красноярск». Согласно предварительным сведениям, на 13 км автодороги машина выехала на встречку, произошло столкновение с другим автомобилем.
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