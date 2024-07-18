Семейную пару осудили за салфетки со стихами о Бандере в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили супругов — ювелира Александра Доценко* и художницу Анастасию Дюдяеву*. Первый Западный окружной военный суд признал их виновными в публичных призывах к терроризму из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента», сообщила «Фонтанка».
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