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Семейную пару осудили за салфетки со стихами о Бандере в Петербурге

Семейную пару осудили за салфетки со стихами о Бандере в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили супругов — ювелира Александра Доценко* и художницу Анастасию Дюдяеву*. Первый Западный окружной военный суд признал их виновными в публичных призывах к терроризму из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента», сообщила «Фонтанка».

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