В России начали серийно производить комплекс РЭБ «Волна купол гарант»

Российские предприятия начали серийный выпуск комплекса РЭБ «Волна купол гарант», способного подавлять спутники Starlink, — разработка прошла несколько модернизаций и позволяет эффективно блокировать работу системы на любых направлениях.
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