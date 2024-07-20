В Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ. Об этом сообщает Fonar.TV. В мэрии Белгорода заявили, что в городе появится общественный совет по развитию образования, и некоторые уволенные директора нашли себе работу там.
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