Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ямкач
    Мы уже вырастили поколение, которому все должны и которое  абсолютно не волнует, как там с личным пространством у все...Психолог Гришина:...
  • Nataline Loire
    Отсутствие ответственности, слишком много свободного времени, не участие в семейном бюджете, от наполнения холодильни...Психолог Гришина:...
  • Сергей Oблезов
    Совсем общественник головой поехал, еще бы предложил ей на вид поставить! Она украла деньги фонда, предала Родину! То...Общественник Боро...

В Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ

В Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ

В Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ. Об этом сообщает Fonar.TV. В мэрии Белгорода заявили, что в городе появится общественный совет по развитию образования, и некоторые уволенные директора нашли себе работу там.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх