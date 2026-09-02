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Десять лет ожидания и три года счастья: драматическая судьба актрисы Ирины Печерниковой

Десять лет ожидания и три года счастья: драматическая судьба актрисы Ирины Печерниковой

Роль утончённой учительницы литературы Натальи Сергеевны в «Доживём до понедельника» мгновенно превратила Ирину Печерникову во всесоюзную любимицу.

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