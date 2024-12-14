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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Генсек НАТО заявил об уже идущей открытой войне с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против стран НАТО. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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