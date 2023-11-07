Как строят самый большой храм в Барнауле, который благословил патриарх Кирилл

Закончить основные работы на Спасо-Сергиевском соборе планируют уже в 2024 году Строительство храма в Барнауле Строительство Спасо-Сергиевского собора рядом с парком "Солнечный ветер" продолжается в Барнауле.
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