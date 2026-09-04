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Царьград

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Трамп пообещал государственный ужин для Си Цзиньпина 24 сентября

Трамп пообещал государственный ужин для Си Цзиньпина 24 сентября

Дональд Трамп намерен организовать государственный ужин в честь визита Си Цзиньпина в Вашингтон. Президент США подтвердил это накануне, добавив, что приезд главы КНР ожидается 24 сентября.

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