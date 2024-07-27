Лавров: план Трампа по Украине - подход бизнесмена, серьезных идей не звучит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идея бывшего президента США Дональда Трампа по предоставлению ленд-лиза Украине на $500 млрд является подходом бизнесмена, но серьезных инициатив не звучит.
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