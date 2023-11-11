В Новом Уренгое прошла интенсивная сессия для юных дипломатов

Школьники из Салехарда и Нового Уренгоя, которые обучаются в дипломатических классах, прошли интенсив с лекторами из окружного департамента внешних связей, Московского государственного лингвистического университета им.
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