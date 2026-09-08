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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Семака нужно уволить. В команде недостаток взаимопонимания, каждый играет сам за себя». Пономарев о 5-м месте «Зенита»

Владимир Пономарев высказался за отставку Сергея Семака с поста тренера « Зенита ». После 7 туров сине-бело-голубые с 12 очками занимают в РПЛ 5-е место.

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