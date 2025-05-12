Поите водичкой: Малыш умирал, а врачи отчитывали родителей. Теперь будет суд?

20 февраля 2025 года стало кошмаром для Олега и Владиславы Ивановых из приморского посёлка Дунай. Они сутки пытались достучаться до врачей - их 7-месячный малыш умирал на глазах, но медики оставались равнодушны.
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