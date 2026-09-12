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Контрафронт

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Малави: Три человека были убиты и еще трое получили ранения в результате столкновений в Зомбе, южный...

Малави: Три человека были убиты и еще трое получили ранения в результате столкновений в Зомбе, южный регион, в утренние часы 9 сентября из-за земельного спора между кланами Мбалу и Чидоти.

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