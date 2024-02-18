Экзотические картины в стиле знойной Африки: Танцы, драйв и пёстрые юбки

Ритм, энергия, изогнутые, почти неправильные формы, в которых извиваются тела, кружа в танце под музыку, что льётся со всех сторон, заполняя собой не только улицу, а и закоулки души, жаждущей сумасшедшего драйва.
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