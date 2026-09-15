Mark Duplass: Gen Z made 'Creep Tapes' a success

Mark Duplass credits young viewers with the success of his horror spinoff "The Creep Tapes," returning Tuesday on Shudder and AMC+ for Season 3.
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