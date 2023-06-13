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Биологи напомнили о самом «акульем» периоде для туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе

Биологи напомнили о самом «акульем» периоде для туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе

Смертельное нападение акулы на россиянина в Хургаде привело к закрытию пляжей на курорте. Эксперты считают, что исходящая от акул угроза сохранится минимум до конца лета.

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