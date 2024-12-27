Шевченко о миксте с Рыбакиной на United Cup: «Если бы Лена не тащила меня в этом матче, мы бы проиграли»

Казахстанцы выиграли решающий микст 7:6(4), 6:7(2), 10-7. АШ: «Если бы Лена не тащила меня в этом матче, мы бы проиграли.
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