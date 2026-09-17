Российская теннисистка Блинкова сменила спортивное гражданство на французское

Российская теннисистка Анна Блинкова сменила приняла решение выступать за Францию. Информация об этом появилась на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), где спортсменка теперь указана как представительница этой страны.
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