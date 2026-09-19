Археологи нашли свинцовые печати княгини из XII века. Как их могли в то время потерять? В историческом центре Владимира археологи Института археологии РАН обнаружили уникальные артефакты: набор средневековых вислых свинцовых печатей.
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