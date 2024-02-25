Трамп одержал сокрушительную победу на праймериз в Южной Каролине

Дональд Трамп одержал сокрушительную победу над своей соперницей Ники Хейли на очередных республиканских праймериз в штате Южная Каролина Его соперником была Ники Хейли, для которой этот штат родной, она в нем родилась, мало того, она была губернатором Южной Каролины дважды.