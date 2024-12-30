WarGonzo: на одной из многоэтажек в Курахово водрузили российский флаг

В одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг, сообщает Telegram-канал WarGonzo. "Как сообщается с мест, микрорайон "Южный", а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ", - говорится в сообщении.