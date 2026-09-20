На Запорожье рассказали, что помогло избежать жертв при ударе ВСУ по участку

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Трагедии удалось избежать на разрушенному ВСУ избирательном участке в Запорожской области благодаря оправданному решению о проведении досрочного голосования в регионе.
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