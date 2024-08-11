"РИА Новости": фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы

Суд решил, что компания приобрела свое имущество на похищенные средства и наложил на него арест Обвиняемые по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, эти активы были арестованы.
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