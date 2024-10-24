Гастроэнтеролог Ильяшенко: быстрые перекусы могут привести к плохому усвоению пищи

Следует соблюдать режим трёх-четырёхразового питания Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
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