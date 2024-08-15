Будет ли мобилизация из-за боев в Курской области: что говорят власти и военкоры

Боевые действия между российскими и украинскими военными в Курской области, которые продолжаются с 6 августа, вызвали дискуссии о том, может ли ситуация в приграничье стать поводом для новой волны мобилизации в России.
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