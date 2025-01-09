На Тайване обвинили офицеров в создании отряда боевиков для помощи НОАК

Тайваньская прокуратура обвинила семь отставных офицеров в создании отряда боевиков, которые якобы призваны помочь Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае гипотетического конфликта с властями Пекина.
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