Юрист Соловьев: нападения на врачей не требуют отдельной статьи в УК РФ

В УК РФ нет отдельной статьи о наказании за нападение на врачей и фельдшеров скорой помощи. Это связано с тем, что выделять их в отдельную категорию нет необходимости – нападают нарушители и на учителей, таксистов и представителей прочих профессий, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.
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