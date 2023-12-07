Большинство опрошенных блогеров в России зарегистрировалось как предприниматели

Большинство (80%) опрошенных блогеров в стране с аудиторией от 100 тыс. человек зарегистрировались как предприниматели, сообщает ТАСС со ссылкой на банк для бизнеса «Бланк» и коммуникационное агентство Social Stars.
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