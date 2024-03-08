Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Стефан Михайлов Гърбузанов
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Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим

Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим

Давно пора исключить всякое вмешательство Международного валютного фонда в экономическую, социальную, научную, информационную, культурную жизнь России   В июле 2023 года группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о выходе из Международного валютного фонда (МВФ).

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