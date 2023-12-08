«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

Может ли прийти к успеху, повторяя формулу другого хита? Достаточно ли эффектной метафоры для хорошего фильма? Порок ли, оказаться в тени большого режиссера? Это лишь несколько вопросов, которые вызывает упущенный в России хит прошлого года — «Тоннель в лето, выход прощаний» от молодой студии CLAP («Киноманка Помпо»).