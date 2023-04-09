7 вещей советской эпохи, которые и сейчас на пике моды

Какую одежду времён СССР можно поздравить с триумфальным возвращением.1. Платье-рубашка Помните платье, в котором была Надя Шевелева в «Иронии судьбы»? Бежевое, с отложным воротником и элегантным поясом, которое по крою напоминало удлиненную рубашку? Оказывается, не только главная героиня культового фильма одевалась в подобные наряды – платья-рубашки были культовыми в советское время, только фасон периодически менялся.