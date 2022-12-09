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Стефен Карри включил Дирка Новицки в символическую пятерку всех времен

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в интервью Sports Illustrated назвал символическую пятерку всех времен со своим участием.

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