В космосе обнаружена быстро растущая чёрная дыра LID-568 Татьяна СергееваУчёные сделали удивительное открытие: в глубинах космоса была обнаружена чёрная дыра под названием LID-568, которая растёт с невероятной скоростью.
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