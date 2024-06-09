Путают по старым чертежам: план «Барбаросса 2.0»

Вильнюс, гордо отказавшись от русского хлеба, всучивает Москве конфетку Литовские власти решили на год посадить своих граждан на диету, но очень боятся самого жесткого шага России Введение властями Литвы запрета от импорт ряда российских сельхозпродуктов не отразится на экономике России. Тем не менее, недружественные шаги Вильнюса не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, с 3 июня правительство прибалтийской республики закрыло доступ на внутренний рынок для более чем 2,8 тыс наименований сельхозтоваров из России и Белоруссии. В стоп-лист попали 24 группы поставок: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мед, орехи, овощи, фрукты, кофе, чай, какао, специи, зерновые, мука, крахмал, масла и жиры, воск, сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, корм для животных, табачные изделия и другие продукты. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Латвия успокоила Россию: Мы не будем по пустякам стрелять по вам ракетам Прибалты окончательно превратились в гопника, которого используют «большие дяди», чтобы драку завязать От российско-белорусских грибов, ягод и некоторых видов кормов для животных литовские власти решили не отказываться, поскольку эта «сельскохозяйственная продукция не имеет альтернативных источником импорта». Остальная же продукция останется в статусе «нон-грата», как минимум, до 2 мая 2025 года. Как отметила официальный представитель МИД РФ, решение Вильнюса «свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений». Между тем, подобные «выстрелы себе в ногу», по словам Захаровой, если и вызовут одобрение у «заокеанских покровителей Вильнюса», то «вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами». Она напомнила, что общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%, поэтому «каких-либо заметных негативных последствий литовских санкций для нашей экономики очевидно не будет». «Тем не менее, в связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — предупредила дипломат. Тем временем литовцы с каждым годом живут все хуже. Согласно опросу, проведенному среди жителей страны по заказу Национальной сети организаций по сокращению бедности (НСОСБ), многим элементарно не хватает денег на еду. В феврале таких было 14,3%. Причем с проблемой нехватки средств на продукты питания пришлось столкнуться даже лицам с высоким доходом (от 700 евро). Их число выросло в два раза. Эксперты отмечают, что измученная экономика Литвы откровенно не справляется с закрытием базовых потребностей сравнительно большого процента жителей республики. А тут власти решили, видимо, еще подсократить рацион неимущим, жестко запретив поставки в страну качественных и недорогих российских и белорусских продуктов. Впрочем, это, как говорится, их «внутрисемейные» дела, хотят покупать еду в Европе — пусть покупают.

Юрий Ильинов

Но вот зачем нам иметь какие-то двусторонние экономические отношения со страной, власти которой возвели русофобию в ранг государственной политики и пакостят России где только возможно? «Стреляют себе в ногу», да хоть в голову… Какой смысл их останавливать и спасать, если нам они только погибели желают? Прокомментировать ситуацию «СП» попросила доцента факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ, к.и.н. Вадима Трухачева: — Заявление от нашего МИД, это обычная в таких случаях, дежурная практика. Для российского сельскохозяйственного экспорта Литва, действительно, это капля в море. Или песчинка в пустыне. Но мне интересней, от удобрений они тоже откажутся? Если не откажутся, то здесь Россия и Белоруссия должны совместно поработать, как два крупнейших в мире производителя удобрений. И запретить поставку удобрений в Литву. Вот это будет очень чувствительным ответом литовцам с нашей стороны. Что касается общих вопросов, то, конечно, доля Литвы в нашем внешнеторговом обороте маленькая. Но, к сожалению, у нас есть уязвимый в этом смысле регион, где доля литовских товаров, как мы понимаем, весьма приличная. Поэтому тут, конечно, в отличие от других прибалтийских стран надо просчитывать моменты, связанные с Калининградом и Калининградской областью. Основной сухопутный транзит в эту самую западную часть Российской Федерации проходит как раз через Литву. Тем не менее, при всех этих составляющих я лично не понимаю, зачем нам какие-то торгово-экономические отношения с этой прибалтийской республикой. Пусть даже остаточные. «СП»: Многие, надо сказать, не понимают… — Китайцы в свое время поступили следующим образом. Когда в Вильнюсе в 2022 году открылось представительство Тайваня, Китай просто удалил Литву из своей таможенной базы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Италия возмущена: Литва – это просто беспредел. Откуда у них вино, что они торгует им с Россией больше нашего Витторио Торрембини пожаловался на таможенный произвол Вильнюса и Варшавы В результате литовские товары просто лишились доступа на китайский рынок, и в литовском бюджете образовалась огромная дыра. Литва по этому поводу призвала на помощь Евросоюз. Но Пекин послал и его далеко и надолго. Нам, я считаю, нужно здесь брать пример с Китая. И Литву просто из своей таможенной базы удалить, раз уж она возвела русофобию в ранг государственной политики. За русофобию надо платить. Кроме того, нужно вводить какие-то штрафы для тех граждан России, которые все равно предпочитают с Литвой какие-то дела вести. «СП»: Кто-то явно предпочитает. Иначе как Литва, Латвия и Эстония оказались в числе главных экспортеров алкогольной продукции в нашу страну? — Конечно, ввозят. Понятно, что ввозят: через Клайпедский порт — если мы берем Литву, через Вентспилсский порт — если берем Латвию, и через Новоталлинский — это Эстония. Через эту территорию ничего ввозить нельзя. С Латвией и Эстонией граница просто должна быть на полном замке. С Литвой — с учетом интересов Калининградской области. Но в плане того, чтобы через Литву что-то ввозить в «материковую» Россию, здесь наши таможенники должны появиться непосредственно на белорусско-литовской границе, чтобы все это отсекать. «СП»: А разве Литва не заблокировала года два назад калининградский транзит? — Она, скажем так, его существенно осложнила. Если бы заблокировала, это уже было бы равносильно объявлению войны. Это уже был бы казус белли. На это литовцы все-таки идти не готовы. Но проблема остается. Запрет на транзит затронул где-то 30% грузов по железной дороге. И периодически распространяется на грузовой автомобильный транспорт, следующий через Литву. «СП»: Столько уже этих «казусов» мы проигнорировали по доброте своей… Тут вариант один — ввести полное эмбарго. Какие еще могут быть ответные меры? — Я об этом и говорю. О том, что нужно просто запретить вести какие-либо торгово-экономические отношения с Литвой. Полностью. И удалить эту страну из всех наших таможенных баз. Вообще литовские товары, как данность, должны отсутствовать в России. Раньше из Литвы везли молочные продукты, что называется, и в большую Россию. В том числе в Москве, в Петербурге они продавались. Сейчас — пиво и другую алкогольную продукцию везут. Например, литовские ликеры. Кондитерские изделия — на что санкции не накладывались. Не далее как позавчера я как раз видел в магазине литовские конфеты. Ну, наверное, без конфет, пива и ликеров литовских мы бы точно обошлись.