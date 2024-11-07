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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В выходные дни поезда на D2 будут ходить реже из-за ремонта путей

В ноябре в связи с развитием инфраструктуры на перегоне Москва-Рижская – Подмосковная, а также на станции Царицыно изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Европа возвращается к палкам копалкам и изобретени колеса.
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