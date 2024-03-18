Появилось очередное подтверждение поражения пункта дислокации нацформирований ВСУ в Одессе ракетным ударом ВС РФ

Продолжают поступать подтверждения успешного ракетного удара ВС РФ по расположению боевиков украинских националистических формирований в Одессе, который был осуществлен 15 марта посредством ракет «Искандер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии